L’Aquila | stop al parcheggio in via Pio Iorio per nuove telecamere

A partire da domani, i residenti di via Pio Iorio non potranno più utilizzare le aree di sosta attuali in vista dell’installazione di nuove telecamere di sorveglianza. La zona di Porta Castello subirà modifiche temporanee alla viabilità, con divieti di sosta e deviazioni previste nelle prossime ore. Le autorità hanno comunicato che i parcheggi abituali saranno temporaneamente chiusi per permettere i lavori senza interferenze. La situazione rimarrà sotto monitoraggio fino al completamento degli interventi.

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? Punti chiave Dove troveranno parcheggio i residenti di via Pio Iorio domani?. Come cambierà la viabilità in zona Porta Castello nelle prossime ore?. Perché è necessario liberare subito l'area per i nuovi cavi?. Quali zone saranno monitorate dalle nuove telecamere una volta installate?.? In Breve Interventi tecnici previsti per martedì 19 e mercoledì 20 maggio.. Lavori concentrati nell'area di Porta Castello per cablaggio e montaggio dispositivi.. Segnaletica temporanea per orientare i conducenti verso percorsi alternativi in via Pio Iorio.. Nuovo impianto integrerà le infrastrutture esistenti per il controllo del quadrante cittadino.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: stop al parcheggio in via Pio Iorio per nuove telecamere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Valmontone, vandali in azione al nuovo parcheggio della stazione: svuotati gli estintori. Incastrati dalle telecamereIl nuovo nodo di scambio della stazione ferroviaria di Valmontone, i cui lavori di riqualificazione si sono conclusi di recente, è finito nel mirino... Bagheria, stop al parcheggio abusivo per tir: sequestrato il suolo? Cosa sapere Il gip di Termini Imerese sequestra il terreno in contrada Lorenzo a Bagheria.