L’antica Roma rivive all’ombra delle mura poligonali | appuntamento con Antiquameria
Dal 22 al 24 maggio, ad Amelia si svolge l’evento “Antiquameria, Amelia ai tempi di germanico”, che propone un’immersione nella storia e nella cultura dell’antica Roma. L’iniziativa prevede rievocazioni storiche, incontri culturali, attività didattiche e spettacoli, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento e intrattenimento. La manifestazione si svolge all’interno delle mura poligonali, un sito che conserva tracce dell’antico insediamento romano. L’evento si ripete annualmente, coinvolgendo pubblico e appassionati di archeologia.
Torna ad Amelia dal 22 al 24 maggio “Antiquameria, Amelia ai tempi di germanico”, dedicata alla storia e alla cultura dell’antica Roma, tra rievocazioni storiche, incontri culturali, didattica e spettacolo. La seconda edizione prende il via giovedì 22 prossimo alla pinacoteca del museo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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