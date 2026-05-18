L’anima di Modena nel Museo Civico

Nel Museo Civico di Modena, la scultura ‘Madonna di Piazza’ di Antonio Begarelli continua ad accogliere i visitatori come faceva quasi cinque secoli fa. L’opera, collocata nel museo, rappresenta un punto di riferimento per chi si avvicina alla storia artistica della città. La statua si trova in una posizione visibile e accessibile, mantenendo il suo ruolo di testimonianza artistica e culturale nel cuore di Modena. La presenza dell’opera nel museo permette di conservare e mostrare un patrimonio che attraversa i secoli.

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La ‘ Madonna di Piazza ’ di Antonio Begarelli accoglie ancora oggi i visitatori del Museo Civico di Modena come faceva, quasi cinque secoli fa, con i cittadini che attraversavano il cuore della città. Realizzata nel 1522 per la facciata del Palazzo Comunale, la monumentale terracotta – originariamente dipinta a imitazione del marmo – dominava la piazza pubblica, sospesa tra devozione religiosa e vita civile. Non solo un’opera d’arte ma un’immagine familiare, parte dell’identità modenese. Da qui si può iniziare a raccontare il Museo Civico di Modena: da un’opera nata per la città e restituita alla città. Rimossa in età napoleonica, trasferita, restaurata, custodita in luoghi diversi, la Madonna di Begarelli trova infine la sua sede all’interno del Museo Civico nel 1886, quando quest’ultimo si stabilisce nel Palazzo dei Musei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’anima di Modena nel Museo Civico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Modena, il Museo Civico apre i suoi depositi: visita ai tesori nascosti? Punti chiave Cosa si nasconde nei magazzini chiusi al pubblico da centocinquant'anni? Come vengono protetti i reperti archeologici nei depositi del... Bari, 3 milioni per il Museo Civico: rinascita nel cuore della città? Cosa sapere Il Comune di Bari candida il Museo Civico a un bando regionale da 3 milioni. L’anima di Modena nel Museo CivicoLa ‘Madonna di Piazza’ di Antonio Begarelli accoglie ancora oggi i visitatori del Museo Civico di Modena come faceva, ... quotidiano.net Un solo biglietto per scoprire l'anima culturale di ModenaUna innovativa modalità per raccontare Modena attraverso i suoi musei prende forma con l'introduzione del biglietto integrato che permette di visitare insieme il Museo Civico e la Galleria Estense, un ... ansa.it