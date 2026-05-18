L’Angelo della discordia Il prof Belvedere contro l’oscurantismo di ritorno

Un nuovo episodio di tensione legale ha coinvolto il docente universitario noto per le sue posizioni contro l’oscurantismo di ritorno. La disputa si è accesa a seguito di dichiarazioni pubbliche in cui si è espresso su temi legati alla libertà di insegnamento e all’uso della storia e della cultura religiosa nei contesti accademici. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito tra sostenitori e detrattori, con confronti che si sono svolti anche attraverso dichiarazioni ufficiali e interventi nelle aule universitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Secondo una leggenda popolare, l’arcangelo Michele, dopo aver sconfitto Satana e gli angeli ribelli, si inginocchiò sugli scogli dell’Acqua di Cristo per pregare Dio. Dal suo pianto sarebbe nata la sorgente conosciuta ancora oggi con quel nome. Secoli dopo, il 30 luglio 1627, il Gargano fu colpito da un violento terremoto seguito da uno tsunami che raggiunse anche le coste di Manfredonia. La tradizione racconta che, durante quella tragedia, l’arcangelo Michele volò sulle mura della città per proteggerla con le sue ali, diventando così il simbolico custode della comunità sipontina. La proposta ha suscitato apprezzamenti, polemiche e riflessioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “L’Angelo della discordia”. Il prof. Belvedere contro l’oscurantismo di ritorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sorgà, discarica della discordia: territorio schierato contro il car fluffLa Regione prende tempo, la Provincia di Verona è orientata per il no alla discarica, così come molti sindaci scaligeri e mantovani preoccupati per... Porro contro il sindaco Murzi, il video della discordia: la cena e la scomoda amiciziaForte dei Marmi (Lucca), 19 aprile 2026 – Il pranzo amarcord fa esplodere gli opinionisti di paese e a infiammare il sindaco. Alita - Angelo della Battaglia 2, il sequel è ancora possibile?Rosa Salazar, protagonista di Alita - Angelo della Battaglia, ha rivelato se il sequel del film prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez è ancora possibile. Che fine ha fatto il sequel ... comingsoon.it