Lanci da quasi 9 metri e dominio nella palla-getto | Salvatore Portelli trascina la Pro Sport Ravanusa

La Pro Sport Ravanusa si conferma una delle squadre più competitive dell’atletica paralimpica siciliana, grazie alle prestazioni di alcuni dei suoi atleti. In particolare, l’atleta Salvatore Portelli ha ottenuto un lancio di quasi 9 metri e si è distinto nella disciplina della palla-getto. Questi risultati si aggiungono ad altri successi che dimostrano la costante crescita della squadra, che prosegue nel suo percorso di affermazione nel panorama regionale.

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Ancora risultati importanti per la Pro Sport Ravanusa che si conferma tra le realtà più solide dell’atletica paralimpica siciliana. La società agrigentina è stata protagonista al meeting regionale di atletica leggera paralimpica disputato a Mazara del Vallo e promosso dalla Federazione italiana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Newcastle United 2-0 Birmingham City | Tanya Oxtoby's press conference Sullo stesso argomento Calcio balilla paralimpico, Pro Sport Ravanusa alla finale nazionaleLa Pro Sport Ravanusa parteciperà alla finale della Coppa Italia di calcio balilla paralimpico dal 17 al 19 aprile a Besozzo, in provincia di Varese. Pro Sport Ravanusa, 12 medaglie ai campionati regionali paralimpiciDodici medaglie e podi conquistati ai campionati regionali paralimpici di atletica leggera disputati domenica 4 maggio a Messina. Clip di Falcon 9 che torna a LZ-40 dopo il lancio di CRS NG-24 reddit Ho lavorato parecchio a questo articolo, perché volevo provare a raccontare la stagione dell’Inter in modo diverso. Il tema è quello del serpente che cambia pelle, ma applicato non solo al passaggio da una stagione all’altra: secondo me questa Inter ha cambi x.com Salti e lanci protagonisti a ViterboGiornata di gare a Viterbo con tutte le categorie impegnate. In evidenza Guaitolini, Gili e Tayyab nei salti, mentre nei lanci brillano Da Lozzo e Cianchelli. Buoni risultati anche per Spiti e Montini ... fidal.it