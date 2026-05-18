Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, un'ambulanza si è ribaltata lungo una strada italiana, coinvolgendo anche il paziente trasportato. L’incidente ha causato l’intervento immediato delle squadre di emergenza, che si sono occupate di soccorrere i presenti e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle condizioni del paziente e dell’autista coinvolti.

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo di soccorso, con momenti di forte tensione e l’intervento immediato delle squadre di emergenza. La scena ha richiesto l’arrivo di vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. L’episodio ha destato particolare impressione perché a rimanere coinvolto è stato proprio un mezzo di emergenza in servizio, con a bordo più persone ferite che hanno avuto bisogno di assistenza immediata. Tutti i coinvolti sono stati classificati in condizioni non gravi, ma comunque tali da richiedere accertamenti ospedalieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ambulanza si ribalta, anche il paziente tra le lamiere: incidente spaventoso in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

Sullo stesso argomento

Auto ribaltata, volo spaventoso: incidente shock in Italia, lei bloccata tra le lamiereAttimi di puro terrore in Italia, dove un violento incidente stradale ha trasformato un normale incrocio urbano in uno scenario drammatico.

Incidente in autostrada, ambulanza con un paziente a bordo si ribalta sull'A26: tre feritiUn'ambulanza si è ribaltata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, sull'A26.

Incidente a Desio, automobile taglia la strada all'ambulanza che si ribalta: cinque feriti, tra cui il paziente trasportatoÈ accaduto poco prima delle 15 di lunedì 18 maggio. Oltre al paziente sono stati soccorsi due infermiere, l'autista e il conducente dell'altro veicolo. Nessuno è in gravi condizioni ... milano.corriere.it

Ambulanza si ribalta dopo lo schianto a Desio: quattro feriti e soccorsi sul postoAmbulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto in via per Binzago: quattro persone soccorse e traffico in tilt nella zona dell’incidente a Desio. notizie.it