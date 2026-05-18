Lamborghini incoronata datore di lavoro ideale in Italia
Lamborghini si è classificata come il miglior datore di lavoro in Italia secondo il Randstad Employer Brand Research 2026, uno studio condotto annualmente dalla multinazionale olandese specializzata in risorse umane. La ricerca valuta quanto le aziende siano percepite come attrattive dai lavoratori italiani, basandosi su diversi criteri. La casa automobilistica di lusso ha ottenuto il riconoscimento sulla base delle risposte raccolte da un ampio campione di dipendenti e candidati nel paese.
Automobili Lamborghini è il datore di lavoro ideale per i lavoratori italiani. Lo certifica il Randstad Employer Brand Research 2026, la ricerca annuale della multinazionale olandese delle risorse umane che misura il livello di attrattività percepita delle aziende: la casa automobilistica di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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