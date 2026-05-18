A Laives, la ristrutturazione della Piazza Municipio si conclude con un fine settimana di eventi e festeggiamenti. La nuova piazza sarà inaugurata con attività e iniziative rivolte ai residenti, segnando un momento di ritrovo per la comunità. Sabato sera, un evento specifico sarà dedicato ai giovani, con un programma di intrattenimento previsto per coinvolgere i partecipanti. La conclusione dei lavori modifica gli spazi pubblici e offre nuove opportunità di aggregazione.

? Punti chiave Come cambierà la vita sociale dei cittadini dopo la fine del cantiere?. Chi animerà la serata dedicata ai giovani sabato sera?. Quale evento musicale chiuderà ufficialmente il weekend di celebrazioni?. Perché il programma alterna musica classica e ritmi K-pop?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 9 inaugurazione con Musikkapelle e Coro Monti Pallidi.. Sabato 23 maggio ore 22 esibizioni K-pop e DJ set di HOWLR-Manuel Stefani.. Domenica 24 maggio ore 11 concerto della Quinta di Beethoven in Chiesa Parrocchiale.. L'evento mira a trasformare il cantiere in centro di aggregazione per Laives.. La nuova Piazza Municipio di Laives sarà ufficialmente consegnata alla cittadinanza tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, con un programma che prevede musica, istituzioni e cultura per celebrare il completamento dei lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laives: la nuova Piazza Municipio si apre con un weekend di festa

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