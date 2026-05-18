L’AI trova l’auto giusta per te | il progetto è friulano

Un nuovo portale sviluppato dal Gruppo Trivellato, storico concessionario con sede a Vicenza, introduce un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze. La piattaforma permette di andare oltre la semplice comparazione di modelli e prezzi, offrendo una ricerca più mirata e personalizzata. Il progetto, nato in Friuli, si propone di facilitare l’acquisto online di veicoli, integrando tecnologie innovative nel settore automobilistico.

Comprare un’auto online non significa più soltanto scorrere modelli, prezzi e schede tecniche. Il nuovo portale del Gruppo Trivellato, storico dealer automobilistico con sede a Vicenza, punta a rendere la ricerca più personalizzata grazie all’intelligenza artificiale. Dietro lo sviluppo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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