Sette imprese su dieci stanno investendo in intelligenza artificiale, secondo i dati disponibili, ma solo la metà di queste ha ottenuto un ritorno economico dall’investimento. La diffusione dell’AI tra le aziende italiane continua a crescere, anche se i risultati concreti sembrano ancora limitati per molte di esse. Numeri che indicano come l’adozione di questa tecnologia sia diffusa, ma che evidenziano anche le difficoltà nel tradurre gli investimenti in benefici tangibili.

SETTE imprese su dieci investono in intelligenza artificiale, ma solo la metà ha un ritorno economico. A dirlo è il Digital skills and jobs platform of the European union, che ha coinvolto 3.700 leader aziendali in 21 Paesi e ha analizzato i dati operativi da oltre 1.200 imprese globali. I numeri rivelano una realtà complessa: il 68% delle organizzazioni dichiara di investire "pesantemente" in forme diverse di intelligenza artificiale, che si tratti di AI agentiche, generative o machine learning, ma solo il 54% registra ritorni positivi sui propri investimenti. Le principali sfide sono la complessità nell’integrazione con i sistemi IT esistenti, la carenza di talenti qualificati e i vincoli normativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’AI per sviluppare fatturato e servizi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Studio: Terreni Vernici - Il funnel che trasforma il marketing in fatturato

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese

Leggi anche: Synergie Italia S.p.A. e PwC Italia da domani insieme per sviluppare un modello integrato di servizi HR e consulenza a supporto delle imprese: dal capitale umano all’intelligenza artificiale

Musk: Sì, SpaceX ha deliberatamente accettato contratti a basso fatturato con le compagnie aeree in cambio di rendere Starlink super facile da usare e disponibile per tutti i passeggeri reddit

L’AI per sviluppare fatturato e serviziSETTE imprese su dieci investono in intelligenza artificiale, ma solo la metà ha un ritorno economico. A dirlo è ... quotidiano.net

Oggi quasi un'impresa su due prevede un calo del fatturato tra il 5% e il 10%, secondo quanto rilevato da #Unioncamere con il contributo di @IstTagliacarne. Se ne è parlato oggi nell'ambito dell'assemblea annuale di Unioncamere, in corso a Roma, alla pres x.com

Gigafactory AI: 20 miliardi per sviluppare 5 mega-hub per l’Intelligenza Artificiale in EuropaTornando all'iniziativa europea, questa mira a costruire almeno 5 AI Gigafactory per aumentare la sovranità digitale del continente, riducendo la dipendenza dai colossi tech americani e cinesi e ... repubblica.it