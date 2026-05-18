L’Agenzia per l’energia | Le scorte di petrolio calano molto rapidamente Ft | Fiducia che la carenza di carburante per aerei sarà evitata

Le scorte di petrolio a livello commerciale stanno diminuendo rapidamente, secondo quanto comunicato dall’Agenzia per l’energia. La riduzione delle riserve è attribuita a una domanda costante e a una diminuzione delle forniture. La Federal Trade Commission ha dichiarato che, nonostante questa diminuzione, si mantiene la fiducia che la carenza di carburante per aerei possa essere evitata. La situazione attuale preoccupa gli operatori del settore, che monitorano attentamente l’andamento delle scorte.

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Le scorte commerciali di petrolio stanno diminuendo “molto rapidamente” a causa delle continue interruzioni delle forniture nel Golfo dovute alla guerra in Medio Oriente, nonostante il rilascio delle riserve strategiche da parte dei governi di tutto il mondo, ha dichiarato il direttore del l’Agenzia Internazionale dell’Energia (Iea) Fatih Birol. Crescono i timori di carenze con l’avvicinarsi della stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale. Le compagnie aeree hanno avvertito della possibilità di penuria di carburante per aerei nelle prossime settimane se le interruzioni delle forniture dovessero persistere. “Le scorte commerciali stanno diminuendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Agenzia per l’energia: “Le scorte di petrolio calano molto rapidamente”. Ft: “Fiducia che la carenza di carburante per aerei sarà evitata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Golfo in fiamme: il petrolio salta a 109 dollari e i tassi esplodono Sullo stesso argomento "Carburante aerei per 6 settimane". L'allarme dell'agenzia per l'energiaIl direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, lancia l'allarme da Parigi: lo Stretto di Hormuz bloccato dal conflitto con... Voli aerei a rischio, quanto dureranno le scorte di carburante? "Sei settimane"Quanto dureranno le riserve di carburante per gli aerei in Europa? “Sei settimane”, secondo Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia... L'Agenzia Internazionale per l'Energia avverte: ci saranno carenze fisiche di carburante per aerei in Europa entro metà giugno. La chiusura dello Stretto di #Hormuz ha tagliato il 60% delle forniture. #Lufthansa cancella 20.000 voli. Il prezzo del jet fuel è raddo x.com I costi di energia elettrica e gas in EU standardizzati per potere d’acquisto (nel secondo semestre 2025) reddit Iran, Aie: Le scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo recordLe scorte globali di petrolio si stanno esaurendo a un ritmo record. E' netta la posizione dell'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) quando - nel nuovo ... lapresse.it Nucleare, la Lombardia firma un accordo con l’agenzia per l’energia atomicaValorizzare il ruolo dell’energia nucleare per accelerare il percorso di transizione ecologica, favorire la condivisione di competenze per l’utilizzo di questa fonte in settori strategici come la ... affaritaliani.it