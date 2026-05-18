Laetitia Casta e Vincent Macaigne | passi di danza e risate al Festival di Cannes

Durante il Festival di Cannes, due attori sono stati visti salire insieme sulla scalinata del Palais des Festivals, scambiandosi sorrisi e gesti di complicità. Le foto mostrano Laetitia Casta e Vincent Macaigne mentre si muovono con passi di danza e ridono in modo spontaneo. La loro apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza tra le numerose presentazioni e premiazioni in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla loro partecipazione o alle motivazioni di questa uscita pubblica.

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