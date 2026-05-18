Laetitia Casta e Vincent Macaigne | passi di danza e risate al Festival di Cannes
Durante il Festival di Cannes, due attori sono stati visti salire insieme sulla scalinata del Palais des Festivals, scambiandosi sorrisi e gesti di complicità. Le foto mostrano Laetitia Casta e Vincent Macaigne mentre si muovono con passi di danza e ridono in modo spontaneo. La loro apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza tra le numerose presentazioni e premiazioni in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla loro partecipazione o alle motivazioni di questa uscita pubblica.
Laetitia Casta e Vincent Macaigne fanno un'apparizione all’insegna dell’umorismo e della complicità sulla scalinata del Palais des Festivals. +++dropcap Laetitia Casta è al Festival di Cannes e, anche se quest’anno non ha un film da presentare, l’attrice firma una delle apparizioni più notate sulla scalinata del Palais des Festivals. Dopo aver lasciato l’hotel Martinez, Laetitia Casta ricompare all’altro capo della Croisette in occasione della tradizionale montée des marches, la salita della scalinata per Karma, per l’attesissimo thriller psicologico di Guillaume Canet dal cast altisonante, con Marion Cotillard, Denis Ménochet e molti altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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