L’adolescenza vista con la termocamera il progetto antropologico che unisce corpi e vulcani
Un progetto antropologico utilizza la termocamera per osservare gli adolescenti in una zona caratterizzata da un paesaggio marino e vulcanico. In questo luogo, la crescita avviene in un ambiente dove il mare e i vulcani attivi sono elementi costanti nel panorama quotidiano. La ricerca evidenzia come i corpi dei giovani reagiscano alle forze invisibili che attraversano questa terra, creando un collegamento tra l’esperienza umana e le forze naturali che la modellano.
A un latitudine dove l’orizzonte visivo è interamente racchiuso dal mare e la vita quotidiana è inframmezzata dagli echi di vulcani attivi, crescere significa formarsi all’interno di una geografia confinata, eppure costantemente attraversata da flussi invisibili di forze magnetiche e impulsi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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