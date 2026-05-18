L’adolescenza vista con la termocamera il progetto antropologico che unisce corpi e vulcani

Un progetto antropologico utilizza la termocamera per osservare gli adolescenti in una zona caratterizzata da un paesaggio marino e vulcanico. In questo luogo, la crescita avviene in un ambiente dove il mare e i vulcani attivi sono elementi costanti nel panorama quotidiano. La ricerca evidenzia come i corpi dei giovani reagiscano alle forze invisibili che attraversano questa terra, creando un collegamento tra l’esperienza umana e le forze naturali che la modellano.

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