A Ladispoli sono stati annunciati 19 milioni di euro destinati a lavori di miglioramento delle infrastrutture e servizi pubblici. Tra gli interventi previsti, ci sono la realizzazione di nuovi marciapiedi in alcuni quartieri e il potenziamento di servizi sociali e sportivi. I fondi saranno distribuiti per sostenere il bonus affitto e le iniziative dedicate alle persone con disabilità. Nei dettagli, vengono specificate le zone che beneficeranno degli interventi più urgenti e le modalità di erogazione delle risorse.

? Punti chiave Quali quartieri saranno i primi a ricevere i nuovi marciapiedi?. Come verranno distribuiti i fondi per il bonus affitto e la disabilità?. Dove sorgeranno esattamente il secondo palazzetto e la pista di atletica?. Chi monitorerà l'effettiva realizzazione dei cantieri promessi dal Comune?.? In Breve 4 milioni di euro per manutenzione marciapiedi e strade nel 2026.. 12 milioni destinati a nuovo palazzetto sport, pista atletica e piazza Falcone.. Fondi per bonus affitto, assistenza disabili, anziani e supporto scolastico.. Variazione bilancio approvata dal Consiglio comunale il 28 aprile 2026.. Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato la variazione al bilancio di previsione e al Documento unico di programmazione 20262028, sbloccando risorse per 19 milioni di euro destinati a opere pubbliche e servizi sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ladispoli: 19 milioni per nuove strade, sport e servizi sociali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Agrigento: 10 punti per strade, acqua e servizi socialiLa consigliera comunale Roberta Zicari ha lanciato una proposta strutturata in dieci punti per il futuro governo di Agrigento, invitando...

Ladispoli, 19 milioni per il sociale: più fondi per affitti e disabili? Domande chiave Come verranno distribuiti i fondi per il bonus affitto? Quali nuovi cantieri trasformeranno i quartieri di Ladispoli? Chi beneficerà...

Variazione di bilancio a Ladispoli per 19 milioni di euro buff.ly/neBIC50 x.com

Ladispoli, via libera alla variazione di bilancio da 19 milioni: opere pubbliche e riqualificazioneLadispoli, 18 maggio 2026 – Il Consiglio comunale di Ladispoli ha approvato la variazione al bilancio di previsione e al DUP 2026/2028, il Documento unico di programmazione dell’ente. Il provvedimento ... ilfaroonline.it

Variazione di bilancio a Ladispoli per 19 milioni di euroL’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che il Consiglio comunale, nella seduta del 28 aprile scorso, ha approvato una variazione di bilancio pari a 19 milioni di euro.Un provvedimento signifi ... terzobinario.it