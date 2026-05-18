L’Abruzzo strega Londra con Rododendro di Giuseppe Sciarra
L’Abruzzo conquista Londra attraverso il romanzo “Rododendro” scritto da Giuseppe Sciarra. Il libro, pubblicato dalla casa editrice teatina Edizioni Il Viandante, ha attirato l’attenzione oltre i confini italiani. Sciarra, regista e autore del romanzo, ha visto la propria opera inserita in un panorama internazionale, portando così una storia che nasce nella regione abruzzese a un pubblico più ampio. La pubblicazione rappresenta una tappa importante per l’autore e per la casa editrice.
Il regista Giuseppe Sciarra è autore di “Rododendro”, romanzo pubblicato da dalla casa editrice teatina Edizioni Il Viandante. L'opera letteraria, fresca di stampa e reduce dal salone del libro di Torino, non è un elemento isolato, ma costituisce la vera e propria impalcatura concettuale del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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