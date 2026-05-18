L’Abruzzo strega Londra con Rododendro di Giuseppe Sciarra

Da chietitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Abruzzo conquista Londra attraverso il romanzo “Rododendro” scritto da Giuseppe Sciarra. Il libro, pubblicato dalla casa editrice teatina Edizioni Il Viandante, ha attirato l’attenzione oltre i confini italiani. Sciarra, regista e autore del romanzo, ha visto la propria opera inserita in un panorama internazionale, portando così una storia che nasce nella regione abruzzese a un pubblico più ampio. La pubblicazione rappresenta una tappa importante per l’autore e per la casa editrice.

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Il regista Giuseppe Sciarra è autore di “Rododendro”, romanzo pubblicato da dalla casa editrice teatina Edizioni Il Viandante. L'opera letteraria, fresca di stampa e reduce dal salone del libro di Torino, non è un elemento isolato, ma costituisce la vera e propria impalcatura concettuale del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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