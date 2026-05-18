Labico tenta di strangolare e accoltella la compagna al volto che finisce in ospedale in gravi condizioni

Nella prima parte della giornata a Labico, un uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, supportati dai colleghi della locale Stazione. L’uomo è stato fermato mentre tentava di strangolare e accoltellare al volto la propria compagna, che ha riportato gravi ferite e si trova attualmente in ospedale. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in tempo per bloccare l’episodio violento.

Tragedia sfiorata alle prime luci dell'alba a Labico nel sud della provincia di Roma. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro, con il fondamentale supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 72 anni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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