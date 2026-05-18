Mattia è un bambino di sei anni che ha affrontato diverse difficoltà fin dalla nascita. Fin dai primi momenti, la sua vita si è distinta per alcune avversità che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Nonostante ciò, ha raggiunto una vittoria che ha coinvolto il suo percorso personale e familiare. La sua storia si concentra su un momento importante in cui ha superato un ostacolo, segnando un passo avanti nel suo cammino.

Prendete Mattia, sei piccolo e sai già cosa vuol dire sfortuna. Nasci così, non è colpa tua, però i tuoi primi passi sono diversi. Poi un giorno quei passi calcano la terra rossa più bella, ti danno la mano di un campione di tennis che gioca la finale degli Internazionali d’Italia per accompagnarlo alla sua sedia: è norvegese, ma che ti importa? Dall’altra parte della rete c’è Jannik Sinner, il migliore di tutti, il tuo idolo probabilmente, e tu sei così vicino, sei protagonista, la gente applaude. E applaude proprio te. Ecco, ci sono giorni che cambiano tutto e che soprattutto diventano indimenticabili. La tua vita scorrerà ancora a lungo, ma quel ricordo di bambino ti accompagnerà per sempre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La vittoria di Mattia

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