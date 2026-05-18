La Vespa 80th arriva nelle concessionarie | prezzi e caratteristiche

La Vespa festeggia gli 80 anni con una serie speciale che ora si trova nelle concessionarie. La gamma comprende vari modelli, tra cui la Primavera 80th 125, che ha un prezzo di partenza di 5.000 euro. La serie celebra il marchio con dettagli distintivi e caratteristiche specifiche, pensate per i appassionati e i collezionisti. La disponibilità si estende a più versioni, tutte con l’obiettivo di rendere omaggio alla storia lunga e ricca della Vespa.

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