La Vespa 80th arriva nelle concessionarie | prezzi e caratteristiche
La Vespa festeggia gli 80 anni con una serie speciale che ora si trova nelle concessionarie. La gamma comprende vari modelli, tra cui la Primavera 80th 125, che ha un prezzo di partenza di 5.000 euro. La serie celebra il marchio con dettagli distintivi e caratteristiche specifiche, pensate per i appassionati e i collezionisti. La disponibilità si estende a più versioni, tutte con l’obiettivo di rendere omaggio alla storia lunga e ricca della Vespa.
Ottant’anni dopo il deposito del brevetto, avvenuto il 23 aprile 1946, Vespa festeggia uno dei compleanni più importanti della sua storia con la serie speciale, presentata lo scorso anno a Eicma, che non resta confinata al ruolo di esercizio celebrativo. Vespa 80th arriva infatti nelle concessionarie con due modelli già ordinabili: Vespa Primavera 80th 125 e Vespa Gts 80th 310. La prima è proposta a 5.750 euro, la seconda a 7.950 euro. La commercializzazione della serie 80th arriva a poche settimane da un altro momento simbolico per il marchio: il grande raduno internazionale in programma a Roma dal 25 al 28 giugno 2026. Il Vespa Village sarà allestito al Foro Italico ed è destinato a diventare il più grande evento Vespa mai realizzato, con decine di migliaia di vespisti attesi da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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