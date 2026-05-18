La vendetta di Zelensky tre morti sotto i droni di Kiev

Dopo un attacco russo a Kiev che ha causato 24 vittime, il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina può rispondere colpendo l’industria petrolifera e il settore della difesa russi. Venerdì aveva dichiarato che l’Ucraina aveva il diritto di effettuare attacchi di rappresaglia. Nelle ultime ore, sono stati segnalati tre morti in seguito a un attacco con droni nella capitale ucraina. Sono stati colpiti obiettivi industriali, con danni alle strutture e alcune vittime.

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