La vendetta di Zelensky tre morti sotto i droni di Kiev

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un attacco russo a Kiev che ha causato 24 vittime, il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina può rispondere colpendo l’industria petrolifera e il settore della difesa russi. Venerdì aveva dichiarato che l’Ucraina aveva il diritto di effettuare attacchi di rappresaglia. Nelle ultime ore, sono stati segnalati tre morti in seguito a un attacco con droni nella capitale ucraina. Sono stati colpiti obiettivi industriali, con danni alle strutture e alcune vittime.

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Lo aveva preannunciato venerdì, Volodymyr Zelensky: dopo il massiccio attacco russo su Kiev che all’inizio della settimana ha provocato 24 morti, "l’Ucraina ha il diritto di lanciare attacchi di rappresaglia contro l’industria petrolifera e il settore della difesa russi". Una sentenza eseguita nella notte tra sabato e domenica, con una pioggia di circa 600 droni che ha seminato morte e distruzione in Russia e in particolare a Mosca, dove tre persone sono rimaste uccise in quello che gli ucraini hanno descritto come "il più importante attacco dall’inizio dell’invasione". Un’altra vittima è stata registrata nella regione di Belgorod, anch’essa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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