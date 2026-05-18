La vendetta di Zelensky tre morti sotto i droni di Kiev
Dopo un attacco russo a Kiev che ha causato 24 vittime, il presidente ucraino ha annunciato che l’Ucraina può rispondere colpendo l’industria petrolifera e il settore della difesa russi. Venerdì aveva dichiarato che l’Ucraina aveva il diritto di effettuare attacchi di rappresaglia. Nelle ultime ore, sono stati segnalati tre morti in seguito a un attacco con droni nella capitale ucraina. Sono stati colpiti obiettivi industriali, con danni alle strutture e alcune vittime.
Lo aveva preannunciato venerdì, Volodymyr Zelensky: dopo il massiccio attacco russo su Kiev che all’inizio della settimana ha provocato 24 morti, "l’Ucraina ha il diritto di lanciare attacchi di rappresaglia contro l’industria petrolifera e il settore della difesa russi". Una sentenza eseguita nella notte tra sabato e domenica, con una pioggia di circa 600 droni che ha seminato morte e distruzione in Russia e in particolare a Mosca, dove tre persone sono rimaste uccise in quello che gli ucraini hanno descritto come "il più importante attacco dall’inizio dell’invasione". Un’altra vittima è stata registrata nella regione di Belgorod, anch’essa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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La ritorsione ucraina dopo i 24 morti a Kiev: 500 droni su Mosca, colpiti stabilimenti e condomini. Almeno quattro morti secondo le autorità russe. Putin dà la cittadinanza agli abitanti della Transnistria, ira della Modova, il Zelensky attiva i servizi. Tutti gli aggior - Facebook facebook
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L’Abbattimento del volo Ukraine International Airlines. La tragedia che scosse l'Iran L’8 gennaio 2020, pochi minuti dopo il decollo da Teheran, il volo Ukraine International Airlines PS752 (Boeing 737-800 per Kiev) fu abbattuto da due missili Tor-M1 de x.com