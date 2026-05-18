La Uil Fp parla al femminile con sei importanti innesti nei vertici

Lo scorso 6 marzo si è tenuto un congresso a Abano Terme durante il quale è stata ufficializzata l’unificazione tra due sigle sindacali, portando alla creazione di una nuova struttura denominata UIL FP. Nello stesso momento sono stati istituiti sei dipartimenti dedicati a diverse aree di competenza, tra cui funzioni centrali e locali, sanità pubblica e privata, terzo settore e funzioni. La novità principale riguarda anche la presenza di molte rappresentanti femminili nei ruoli di vertice.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui