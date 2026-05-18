La Uil Fp parla al femminile con sei importanti innesti nei vertici

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 6 marzo si è tenuto un congresso a Abano Terme durante il quale è stata ufficializzata l’unificazione tra due sigle sindacali, portando alla creazione di una nuova struttura denominata UIL FP. Nello stesso momento sono stati istituiti sei dipartimenti dedicati a diverse aree di competenza, tra cui funzioni centrali e locali, sanità pubblica e privata, terzo settore e funzioni. La novità principale riguarda anche la presenza di molte rappresentanti femminili nei ruoli di vertice.

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Il recente congresso del 6 marzo scorso tenuto ad Abano Terme, che ha sancito l'unificazione tra UILPA e UILFPL allarga le competenze dando vita alla UIL FP, e la creazione di ben sei dipartimenti: funzioni centrali, funzioni locali, sanità pubblica, sanità privata, terzo settore, funzioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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