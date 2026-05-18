La Uil Fp parla al femminile con sei importanti innesti nei vertici
Lo scorso 6 marzo si è tenuto un congresso a Abano Terme durante il quale è stata ufficializzata l’unificazione tra due sigle sindacali, portando alla creazione di una nuova struttura denominata UIL FP. Nello stesso momento sono stati istituiti sei dipartimenti dedicati a diverse aree di competenza, tra cui funzioni centrali e locali, sanità pubblica e privata, terzo settore e funzioni. La novità principale riguarda anche la presenza di molte rappresentanti femminili nei ruoli di vertice.
Il recente congresso del 6 marzo scorso tenuto ad Abano Terme, che ha sancito l'unificazione tra UILPA e UILFPL allarga le competenze dando vita alla UIL FP, e la creazione di ben sei dipartimenti: funzioni centrali, funzioni locali, sanità pubblica, sanità privata, terzo settore, funzioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Pubblico impiego, la Uil Fp rinnova i vertici: Montanari confermata segretaria generaleAl congresso di Gambettola confronto su inflazione, precarietà e prospettive per i lavoratori della sanità e degli enti locali Venerdì, 6 marzo, si è...
Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate!Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le...
Da Carolei il rilancio dell’azione sindacale dopo l’unificazione UIL PA–UIL FPL: riconoscimenti nazionali, nuovi incarichi regionali ed elezione di Walter Bloise alla guida della UIL FP Calabria #InCalabria x.com
PROMOZIONI: LA UIL FP VVF CHIEDE CHIAREZZA! C'è qualcosa che non torna nei numeri dell'ultimo Consiglio di Amministrazione del 7 maggio. Dopo aver analizzato i dati sulle promozioni, abbiamo riscontrato forti difformità tra il numerico di chi ha otte - Facebook facebook
UIL FP critica nota Aziendale: ferie e servizi sanitari a rischio, necessarie assunzioni urgenti per garantire assistenzaLa UIL FP critica la richiesta di programmazione delle ferie e servizi sanitari, ritenendola utopica e lesiva dei diritti dei lavoratori. Chiede intervento straordinario per garantire servizi e rispet ... maremmanews.it
Genova, UIL FP al fianco del Gaslini per la Patologia Neonatale: Stop alle indennità, offesa alla professionalitàIl sindacato denuncia il mancato riconoscimento economico agli operatori del trasporto neonatale d’urgenza del Gaslini ... telenord.it