La triste premiazione del PSG campione in Francia relegato in un angolo col trofeo per un dispetto

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di campionato in Francia, il PSG, squadra ormai campione, ha ricevuto il trofeo in modo insolito. La cerimonia di premiazione è stata spostata in un angolo del campo del Paris FC, poiché i rivali cittadini si sono rifiutati di ospitare l’evento. La squadra ha quindi dovuto sollevare il trofeo in un’area ridotta, senza la consueta celebrazione ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai motivi di questa decisione.

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Il PSG è stato costretto a sollevare il trofeo in un angolo del campo del Paris FC prima della partita: i rivali cittadini si sono rifiutati di ospitare la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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