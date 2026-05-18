La triste premiazione del PSG campione in Francia relegato in un angolo col trofeo per un dispetto

Durante una partita di campionato in Francia, il PSG, squadra ormai campione, ha ricevuto il trofeo in modo insolito. La cerimonia di premiazione è stata spostata in un angolo del campo del Paris FC, poiché i rivali cittadini si sono rifiutati di ospitare l’evento. La squadra ha quindi dovuto sollevare il trofeo in un’area ridotta, senza la consueta celebrazione ufficiale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito ai motivi di questa decisione.

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