La trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi | copia il look di Madonna del 1995

Durante l’evento Kering Women In Motion Awards, una nota influencer ha indossato un completo firmato Gucci e ha sfoggiato una chioma bionda inedita. La scelta di acconciatura e abbigliamento ha attirato l’attenzione, poiché il look richiama un celebre stile di una cantante degli anni '90. La trasformazione ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati di moda, che hanno notato somiglianze con un look portato dalla stessa artista in passato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla motivazione dietro la scelta.

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