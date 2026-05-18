La trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi | copia il look di Madonna del 1995
Durante l’evento Kering Women In Motion Awards, una nota influencer ha indossato un completo firmato Gucci e ha sfoggiato una chioma bionda inedita. La scelta di acconciatura e abbigliamento ha attirato l’attenzione, poiché il look richiama un celebre stile di una cantante degli anni '90. La trasformazione ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati di moda, che hanno notato somiglianze con un look portato dalla stessa artista in passato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla motivazione dietro la scelta.
Look Gucci per Georgina Rodriguez ai Kering Women In Motion Awards: ha "copiato" un outfit di Madonna sfoggiando per l'occasione anche un'inedita chioma bionda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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