La trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi | copia il look di Madonna del 1995

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento Kering Women In Motion Awards, una nota influencer ha indossato un completo firmato Gucci e ha sfoggiato una chioma bionda inedita. La scelta di acconciatura e abbigliamento ha attirato l’attenzione, poiché il look richiama un celebre stile di una cantante degli anni '90. La trasformazione ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati di moda, che hanno notato somiglianze con un look portato dalla stessa artista in passato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla motivazione dietro la scelta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Look Gucci per Georgina Rodriguez ai Kering Women In Motion Awards: ha "copiato" un outfit di Madonna sfoggiando per l'occasione anche un'inedita chioma bionda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Georgina Rodriguez vestita di velluto alla sfilata di Valentino: il look da 8000 euroLook total black per Georgina Rodriguez, volata a Roma per la sfilata "Interferenze" di Valentino, presentata da Alessandro Michele a Palazzo...

Georgina Rodríguez mostra la nuova (spettacolare) stanza delle figlie: tanto rosa e postazioni beautyLa futura moglie di Cristiano Ronaldo ha condiviso con i propri follower un video social in cui ha mostrato come ha ristrutturato la stanza delle...

georgina rodriguez la trasformazione di georginaLa trasformazione di Georgina Rodriguez coi capelli biondi: copia il look di Madonna del 1995Look Gucci per Georgina Rodriguez ai Kering Women In Motion Awards: ha copiato un outfit di Madonna sfoggiando per l'occasione anche un'inedita ... fanpage.it

Cristiano Ronaldo e Georgina in Arabia Saudita: la convivenza fuori dal matrimonio tra tolleranza e trasformazione socialeQuando Cristiano Ronaldo è sbarcato a Riyadh nel gennaio 2023 per unirsi all’Al-Nassr, portando con sé la compagna Georgina Rodríguez, i riflettori si sono subito accesi non solo sul terreno di gioco, ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web