La trasfertA A BORGOMANERO La Note di Siena stona Ora si va a Gara3
Nella trasferta a Borgomanero, la squadra di Siena ha subito una sconfitta con il punteggio di 91-80 contro il College B. La partita si è sviluppata con un primo quarto favorevole ai locali, che hanno chiuso avanti di sei punti, e si è mantenuta equilibrata fino a metà gara. Nel terzo quarto, la squadra ospite ha tentato la rimonta, portandosi in parità, ma Borgomanero ha risposto con un parziale decisivo negli ultimi minuti. Ora si prepara la terza gara della serie.
COLLEGE B. BORGOMANERO 91 MENS SANA 80 (27-21; 47-36, 65-65) BORGOMANERO: Buttiglione 22, Cucco, Lastella 11, Benzoni 11, Martino, Gaiola 16, Charfi 13, Pellegrino 2, Baiardi 2, Alberti 9, Bertero ne, Rupil 5. Allenatore Di Cerbo MENS SANA: Belli 14, Pannini 16, Perin 2, Calviani 3, Cerchiaro 13, Yarbanga 17, Pucci, Buffo 2, Bucalossi ne, Nepi 1, Prosek 8, Jokic 4. Allenatore Vecchi BORGOMANERO – La Mens Sana perde a Borgomanero con i piemontesi che impattano la serie e rinviano tutto a mercoledì per la decisiva gara3 al PalaEstra. Una serata difficile quella dei biancoverdi, puniti, come lo scorso ottobre, dall’energia dei padroni di casa quasi sempre in controllo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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