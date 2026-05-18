La trasfertA A BORGOMANERO La Note di Siena stona Ora si va a Gara3

Nella trasferta a Borgomanero, la squadra di Siena ha subito una sconfitta con il punteggio di 91-80 contro il College B. La partita si è sviluppata con un primo quarto favorevole ai locali, che hanno chiuso avanti di sei punti, e si è mantenuta equilibrata fino a metà gara. Nel terzo quarto, la squadra ospite ha tentato la rimonta, portandosi in parità, ma Borgomanero ha risposto con un parziale decisivo negli ultimi minuti. Ora si prepara la terza gara della serie.

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