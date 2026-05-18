La tragedia di Acquaviva diventa una canzone | Harmando pubblica Per sempre per ricordare Gianvito Denise e Jonathan

Un episodio drammatico ha coinvolto la comunità di Acquaviva, dove tre persone sono decedute in circostanze ancora da chiarire. In loro memoria, un musicista locale ha scritto e pubblicato una canzone intitolata “Per sempre”. Nel testo, vengono espressi sentimenti di perdita e dolore, con riferimenti al vuoto lasciato nelle famiglie e all’impossibilità di tornare indietro. La composizione si inserisce nel tentativo di ricordare le vittime e condividere il dolore di chi le conosceva.

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« Il mio amico non è morto ma riposa in pace hai lasciato il vuoto dentro gli occhi di tuo padre quanto fa male vederlo sopportare un dolore che non potrà più fermare e tu non potrai più tornare. » Harmando apre così “ Per sempre ”, brano scritto nei giorni più duri della tragedia di Acquaviva delle Fonti, quando il dolore per Gianvito Novielli e Denise Buffoni conviveva ancora con la speranza per Jonathan Mastrovito, ricoverato in gravissime condizioni al Miulli dopo l’incidente sulla provinciale per Adelfia. Prima di diventare una canzone, “Per sempre” è stato il tempo della veglia, quello in cui una comunità aveva già cominciato a piangere due ragazzi e continuava ad aspettare notizie di un terzo, aggrappandosi alla possibilità che potesse farcela. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - La tragedia di Acquaviva diventa una canzone: Harmando pubblica “Per sempre” per ricordare Gianvito, Denise e Jonathan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pubblica sui social una canzone contro la polizia, bufera sul calciatore SouléBufera su Matias Soulé dopo il suo post social deliberatamente contro le Forze dell'ordine. Berto e il viaggio di “Vivo”: quando la libertà diventa una canzoneCon il nuovo singolo “Vivo”, Berto trasforma l’esperienza del viaggio in una riflessione sulla libertà e sulla scoperta di sé. La tragedia di Acquaviva delle Fonti e una canzone per non dimenticare: Per sempre di Harmando x.com La tragedia di Acquaviva diventa una canzone: Harmando pubblica Per sempre per ricordare Gianvito, Denise e JonathanIl mio amico non è morto ma riposa in pacehai lasciato il vuoto dentro gli occhi di tuo padrequanto fa male vederlo sopportare un dolore che non potrà più fermaree tu non potrai più tornare. Harmand ... atomheartmagazine.com Tragedia stradale di Acquaviva, è morto anche il terzo ragazzo Jonathan MastrovitoNon ce l’ha fatta Jonathan Mastrovito, il 19enne di Acquaviva delle Fonti rimasto ferito nell’incidente in cui il 19 gennaio sono morti gli amici Gianvito Novielli e Denise Buffoni, di 18 e 15 anni. bari.repubblica.it