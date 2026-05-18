La trafileria del Settecento Un patrimonio da salvare

Una trafileria risalente al XVIII secolo si trova ancora in piedi, nonostante il passare degli anni. Gli spazi sono stretti e il soffitto basso, sostenuto da travi di legno e ferro. Sotto il bancone si vedono ingranaggi dentati, mentre alle pareti sono appese pinze e tenaglie. I mastelli, consumati dall’uso e dal tempo, testimoniano l’attività che un tempo si svolgeva in questo luogo. La struttura rappresenta un esempio di patrimonio industriale ancora presente, da preservare.

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C’è una trafileria di trecento anni da salvare. L’ambiente angusto, il soffitto basso sorretto da travi sia in legno sia in ferro, gli ingranaggi dentati sotto il bancone da lavoro, le pinze e le tenaglie appese alle pareti, i mastelli consunti dal tempo e dall’utilizzo. Fuori, all’esterno, dell’edificio, la ruota del mulino, il canale di derivazione dal torrente, le chiuse con i castelletti di manovra. Tutto in quell’angolo di Laorca a Lecco, a valle della località Campovai, lungo il torrente Gerenzone, è identico a come lo era tre secoli fa. È un luogo emblematico: è l’ultima antica trafileria superstite, che però sta letteralmente cadendo a pezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La trafileria del Settecento. Un patrimonio da salvare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Storia lecchese, "Una trafileria di tre secoli da salvare!"In questi ultimi anni l'associazione lecchese Officina Gerenzone ha riportato all’attenzione i pochi manufatti di archeologia industriale... «Ex ferrovia Arezzo–Fossato di Vico: un patrimonio da salvare per la ciclovia dei Due Mari»Arezzo, 28 febbraio 2026 – «Ex ferrovia Arezzo–Fossato di Vico: un patrimonio da salvare per la ciclovia dei Due Mari. La trafileria del Settecento. Un patrimonio da salvareLecco, l’edificio lungo il torrente Gerenzone è rimasto uguale da 300 anni. L’ultima testimonianza della storia industriale ha bisogno di interventi urgenti. ilgiorno.it La luce nella pittura veneziana del SettecentoCasa Museo Zani celebra due tra i più importanti pittori veneziani del Settecento che hanno fatto della luce il loro tratto distintivo, capaci di far risuonare il loro genio nelle corti barocche ... itinerarinellarte.it