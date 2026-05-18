In Toscana, le Case della Memoria si espandono con l’ingresso di due poli dedicati a Italo Bolano e di una rocca senese. L’Associazione Nazionale ha annunciato l’ampliamento della rete culturale, includendo cinque nuove strutture. Tra queste, due centri toscani si aggiungono alla lista, rafforzando l’offerta dedicata al patrimonio storico e artistico locale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riflette l’interesse di consolidare il patrimonio attraverso nuove collaborazioni e aperture.

Il patrimonio storico, artistico e abitativo del nostro Paese continua a fare rete. L’ Associazione Nazionale Case della Memoria ha ufficializzato un importante allargamento della propria offerta culturale, deliberando l’ingresso di cinque nuovi membri. Una mossa strategica che mira a valorizzare i tesori dell’Italia da nord a sud, ma che vede la Toscana recitare un ruolo di assoluta protagonista in questa fase di espansione. Il triplo ingresso toscano. Dopo aver incassato il parere favorevole del Comitato Scientifico e la successiva ratifica giunta all’unanimità, il circuito museale accoglie ben tre siti legati al territorio del Granducato. In provincia di Grosseto, le porte si aprono per la Rocca Senese situata nel comune di Civitella Paganico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Toscana traina la crescita delle Case della Memoria: entrano la Rocca Senese e i due poli di Italo Bolano

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