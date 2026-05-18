La Torre di Babele affronta la paura con Gianrico Carofiglio e Aldo Cazzullo

Questa sera, lunedì 18 maggio, va in onda un nuovo episodio de La Torre di Babele, il programma in onda sulla rete televisiva La7 dedicato a temi di attualità e storia. La puntata si concentra sulla paura, un sentimento che coinvolge molte persone e si manifesta in diversi aspetti della vita quotidiana. Tra gli ospiti ci sono figure note nel panorama culturale e giornalistico, pronte a discutere e analizzare il tema scelto senza approfondimenti personali o deduzioni.

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Corrado Augias torna questa sera, lunedì 18 maggio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima serata di La7, che affronta stasera il tema della paura. Anticipazioni e ospiti del 18 maggio 2026. La puntata, dal titolo ‘ Finimondo, paura e sicurezza ‘, parte da un dato evidente: viviamo in un’epoca dominata dalla paura della povertà, della violenza, dei virus e della guerra. Le destre sovraniste che governano in molte parti del mondo hanno spesso cavalcato queste paure, promettendo sicurezza in cambio di libertà. La Torre di Babele cercherà di capire se quella promessa sia stata mantenuta e se esista una risposta democratica e progressista a queste sfide. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Torre di Babele affronta la paura con Gianrico Carofiglio e Aldo Cazzullo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Torre di Babele, Augias affronta il rischio di una nuova guerra mondialeRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... La Torre di Babele, Augias ‘pensa positivo’ con JovanottiCorrado Augias torna questa sera, lunedì 11 maggio, con un nuovo appuntamento de La Torre di Babele, il programma di attualità e storia della prima... Il recap dei #libri presentati durante l'ultima puntata #LaTorrediBabele #books x.com Una torre colossale, che connette la civiltà umana a entità inestricabili dallo spazio reddit ESC 2026 al via con la prima semifinale. Sul palco anche Sal Da Vinci, ‘fuori gara’ in attesa della finaleLa Torre di Babele: Corrado Augias torna in prima serata su La7 con 'Finimondo, penso positivo'. Jovanotti tra gli ospiti. Le anticipazioni ... davidemaggio.it La torre di babeleCorrado Augias affronta ogni settimana un grande tema storico, culturale, politico, economico e i suoi risvolti sull'attualità. 4a Edizione. la7.it