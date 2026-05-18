Una tigre di 280 chili ha scatenato il panico nella periferia di Lipsia dopo essere fuggita da un circo in Germania. La bestia ha aggredito una persona durante la fuga, spingendo le forze dell’ordine a intervenire. La polizia ha rintracciato e ucciso l’animale per motivi di sicurezza. Nel frattempo, l’associazione animalista ha espresso critiche nei confronti dell’addestratrice coinvolta, accusandola di aver gestito in modo inadeguato l’animale. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Roma, 18 maggio 2026 - Sandokan questa volta era la tigre, un grande felino di 280 chilogrammi che, fuggito da un circo i Germania, ha ferito una persona gettato nel panico la periferia della città tedesca di Lipsia. Incrocio tra tigre del bengala e siberiana. L’enorme gattone di nove anni, si è saputo poi essere un incrocio tra una tigre del Bengala e una tigre siberiana, era scappato da un recito privato. L’animale è proprietà di Carmen Zander, nota come la "Regina delle Tigri", un’addestratrice già nota per le condizioni critiche in cui teneva gli animali per i suoi spettacoli. La polizia a caccia del grande felino. A farne le spese uno guardiano 73enne del felino, assalito e ferito dall’animale verso 13:00 di domenica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tigre Sandokan getta nel panico Lipsia, un felino di 280 chili in fuga. La polizia le dà caccia e la uccide. Peta accusa l’addestratrice

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Sandokan dietro le quinte della serie evento

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