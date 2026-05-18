La testa del turco | leggende oscure della città

Sabato 23 maggio alle 18.30 si terrà un evento dedicato alle storie e alle leggende che circondano Bari Vecchia. La serata proporrà un percorso tra edicole votive, maschere apotropaiche e antichi camini, elementi che rappresentano tradizioni e superstizioni della zona. L'iniziativa si propone di esplorare il lato più misterioso e enigmatico di questa parte della città, offrendo ai partecipanti una visione approfondita di aspetti spesso trascurati della cultura locale.

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Sabato 23 maggio – ore 18.30La Testa del Turco: leggende oscure della città Pronti a scoprire il volto più enigmatico di Bari Vecchia?Tra edicole votive, maschere apotropaiche e antichi camini, vi guideremo in un percorso carico di fascino, dove superstizioni e tradizioni popolari si intrecciano. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Del Piero pazzo di Yildiz L’ex capitano bianconero, intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha nascosto l’emozione per il percorso del turco? E sulla corsa Champions, Pinturicchio mette in guardia la sua Juve x.com Sono Luca Lampariello, poliglotta, coach linguistico, YouTuber e fondatore della SMART Language Learning Academy... qui per rispondere alle vostre domande! reddit Risveglio dal coma per stella del talent turco ferita alla testaRisveglio dallo stato di coma per la stella del talent turco Mutlu Kaya, ferita alla testa da un proiettile esploso nel giardino di casa la notte del 18 maggio scorso. La giovane stella dello ... it.blastingnews.com