La tenda segreta per preti e nobili e il prezzario del fascismo | così si viveva nei bordelli di Napoli

Negli anni passati, nei bordelli di Napoli, si praticavano servizi riservati a clienti di alto livello, tra cui preti e nobili, attraverso tende di velluto che fungevano da spazi privati. Le testimonianze dell’epoca descrivono un ambiente in cui il rapporto tra adulti e sesso era regolato da regole e prezzari specifici, anche durante il periodo del fascismo. Un ex frequentatore ricorda come, all’età di 16 anni, si fosse rivolto a queste case di tolleranza per conoscere il corpo di una donna, in un’epoca in cui il matrimonio era considerato un passo obbligato prima di vivere relazioni intime.

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