La tenda segreta per preti e nobili e il prezzario del fascismo | così si viveva nei bordelli di Napoli
Negli anni passati, nei bordelli di Napoli, si praticavano servizi riservati a clienti di alto livello, tra cui preti e nobili, attraverso tende di velluto che fungevano da spazi privati. Le testimonianze dell’epoca descrivono un ambiente in cui il rapporto tra adulti e sesso era regolato da regole e prezzari specifici, anche durante il periodo del fascismo. Un ex frequentatore ricorda come, all’età di 16 anni, si fosse rivolto a queste case di tolleranza per conoscere il corpo di una donna, in un’epoca in cui il matrimonio era considerato un passo obbligato prima di vivere relazioni intime.
“Mica ai miei tempi potevi fare l’amore con la fidanzata, dovevi prima sposartela. Quando avevo 16 anni per conoscere il corpo di una signorina andavo nelle case di tolleranza, nei bordelli che avevano le tende di velluto. E sai con i miei amici cosa facevamo? C’è da ridere se ci penso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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