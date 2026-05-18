La tecnologia italiana vola nello spazio Kayser protagonista della missione ' Astrobone' per curare l' osteoporosi

Da livornotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tecnologia italiana ha raggiunto un ruolo di rilievo sulla Stazione Spaziale Internazionale, con un team di ricerca impegnato nella missione 'Astrobone'. Questa iniziativa mira a studiare e curare l'osteoporosi utilizzando strumenti sviluppati nel nostro paese. La missione coinvolge apparecchiature e tecnologie italiane che sono state portate nello spazio, e il progetto rappresenta un passo importante nel campo della ricerca medica spaziale. La partecipazione si concentra sull'uso di tecnologie specifiche e sulla collaborazione internazionale.

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La tecnologia italiana conquista un ruolo di primo piano sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La navicella Dragon di SpaceX, agganciatasi domenica scorsa 17 maggio dopo il lancio da Cape Canaveral, ha portato in orbita Astrobone, un importante esperimento scientifico per la cura dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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