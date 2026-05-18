La tecnologia italiana vola nello spazio Kayser protagonista della missione ' Astrobone' per curare l' osteoporosi

La tecnologia italiana ha raggiunto un ruolo di rilievo sulla Stazione Spaziale Internazionale, con un team di ricerca impegnato nella missione 'Astrobone'. Questa iniziativa mira a studiare e curare l'osteoporosi utilizzando strumenti sviluppati nel nostro paese. La missione coinvolge apparecchiature e tecnologie italiane che sono state portate nello spazio, e il progetto rappresenta un passo importante nel campo della ricerca medica spaziale. La partecipazione si concentra sull'uso di tecnologie specifiche e sulla collaborazione internazionale.

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