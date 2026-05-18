Domenica particolare per Tare, direttore sportivo coinvolto in alcune decisioni di mercato. Il Milan, grazie agli acquisti di Nkunku e Athekame, si è avvicinato alla qualificazione in Champions League. Questi acquisti sono stati effettuati dal ds e hanno giocato un ruolo importante nel risultato recente della squadra. La giornata si è svolta con diverse attività legate al mercato, mentre il futuro di Tare al club resta ancora incerto.

Che strano dev’essere abitare la mente di Igli Tare in questa domenica. Tare ha passato una settimana a sentire voci di rivoluzioni: “In società cambierà tutto”, “arriverà Tony D’Amico”, “andranno via Tare e Allegri”. Tutte diverse e nessuna che preveda la sua conferma. Tare è fuori per tutti, eppure il Milan all’ultima trasferta della stagione ha vinto con i suoi uomini protagonisti. Il migliore è stato Nkunku, l’attaccante che Tare ha preso a fine agosto e da lì, per tutti, è considerato un suo errore di mercato. Il secondo gol lo ha segnato Athekame, che Tare è andato a prendere allo Young Boys tra lo stupore generale. Anche Ardon Jashari, la grande scommessa della sua stagione, ha giocato una buona partita, al netto del retropassaggio che ha mandato in porta Ekhator. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La strana domenica di Tare, uomo mercato in bilico di un Milan che ha vinto con i suoi acquisti

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