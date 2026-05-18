La strage che tutti sanno ma nessuno vuol vedere è un prodromo ma la narrazione della rimozione è la stessa del Covid

Una tragedia di vaste proporzioni ha segnato le ultime ore, ma sembra che molti preferiscano ignorarla o minimizzarla. Le immagini e le testimonianze indicano una situazione grave, mentre alcuni cercano di negare o distogliere l’attenzione, come già accaduto in passato con altre emergenze. Le narrazioni ufficiali e le reazioni di diverse parti sembrano spesso distanti dalla realtà dei fatti, creando un divario tra ciò che si vede e ciò che si dice.

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Uno degli effetti volendo positivi della strage di Modena strage terrorista, strage islamista, sta nella conferma, non più smentibile, che il paese è finito. Accetta, subisce quanto di più vergognoso nella ignobile mistificazione, palese, antidemocratica, del sistema politico-giornalistico ormai saldato per nascondere la verità palese sulla strage. Siamo al regime peggiore, il più squallido, il più truce, che vieta più che nascondere ogni verità soprattutto se incontestabile. Ma un regime si conferma proprio a misura della sua impunità. Il formidabile ministro di polizia Piantedosi che ora dipinge l'attentatore come un sensibile,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La strage che tutti sanno ma nessuno vuol vedere è un prodromo ma la narrazione della rimozione è la stessa del Covid ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cronaca Nera: Tre Amiche, Un Segreto, Una Sola Via D'Uscita Sullo stesso argomento "Tutti sanno chi è stato, ma nessuno ha le prove"Sull'incendio nella serata del 24 marzo a Borgo San Sergio c'è molto più che la sola ombra del dolo. Associazione Montanara: "Degrado sul Lungo Parma, tutti lo sanno, ma nessuno interviene"Il problema è stato segnalato ripetutamente dai cittadini e dalle associazioni del territorio, fino ad arrivare in Consiglio comunale nel febbraio... Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit