La Stazione di Posta s’ha da fare ma il Comune proverà a chiedere al ministero di riconvertirla

Il Comune ha deciso di avviare un procedimento ufficiale per richiedere al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la riconversione di una struttura precedentemente destinata a Stazione di Posta. Entro dieci giorni, sindaca e Giunta presenteranno le proprie richieste, con l’obiettivo di trasformare l’edificio in un centro dedicato alle fragilità sociali. La proposta si inserisce nel tentativo di modificare la funzione originaria dell’intervento, che attualmente prevede l’utilizzo come struttura di servizio pubblico.

Entro dieci giorni, sindaca e Giunta avvieranno formalmente una interlocuzione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per “la riconversione della destinazione funzionale dell’intervento da ‘Stazione di Posta’ a struttura sociale a favore delle fragilità sociali”.È l’impegno assunto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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