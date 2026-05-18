La tensione tra Taiwan e gli Stati Uniti si è accentuata a dicembre, quando un pacchetto di armi di 11 miliardi di dollari è stato approvato dall’amministrazione statunitense. Il pacchetto include missili, droni, sistemi di artiglieria e software militari destinati all’isola. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Pechino, che considera Taiwan una sua provincia e si oppone a qualsiasi fornitura militare straniera. La situazione rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi nelle relazioni tra le parti coinvolte.

Trump aveva già approvato a dicembre un pacchetto di armi da record a Taiwan del valore di 11 miliardi di dollari, comprendente missili, droni, sistemi di artiglieria e software militari. In un’intervista andata in onda venerdì su Fox News, proprio mentre Trump concludeva un’importante visita in Cina, il presidente USA ha dichiarato di non aver ancora dato il via libera a un nuovo pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari per Taiwan e che la decisione “dipende dalla Cina”. “Francamente, è un ottimo strumento di negoziazione per noi”, ha affermato. Le sue dichiarazioni hanno suscitato preoccupazioni sull’isola, che il governo taiwanese ha cercato di placare, sottolineando che la politica ufficiale degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La situazione in bilico tra Taiwan e Trump

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Trump Signs Bill to Strengthen Ties With Taiwan

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