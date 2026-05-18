La situazione di pericolo che si crea quando tutti pensano di poter fare tutto pur senza averne la capacità

La settimana è iniziata senza cambiamenti significativi, mantenendo la stessa condizione di crisi che da anni colpisce diverse parti del mondo. La convinzione diffusa di poter affrontare qualsiasi sfida senza possedere le competenze necessarie crea situazioni di pericolo. Questa mentalità aumenta i rischi e complica la gestione di emergenze o crisi, alimentando le difficoltà di un sistema già sotto pressione. La persistente mancanza di consapevolezza sulle proprie capacità si riflette in una serie di problemi irrisolti.

La settimana è appena cominciata, restando nello statu quo ante tutti i problemi che da qualche anno stanno soffocando l’umanità. Deve essere chiaro che tale asfissia non è provocata solo dalle guerre, che tra l’altro non danno alcun cenno di volersi avviare a conclusione. Insieme a altri spauracchi di vario genere, ne esiste uno che, in un frangente come quello attuale, potrebbe arrivare al punto di essere considerato “il problema dei problemi”, cioè il fuoriclasse degli stessi. Quando, è successo già in passato, per fortuna fin’ora poche volte, le procedure da sviluppare da parte della AI, Intelligenza Artificiale, hanno operato in maniera diversa da quanto a esse richiesto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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