Sabato pomeriggio un attacco nel centro di Modena ha provocato otto feriti, due dei quali in modo grave. Tra le persone coinvolte ci sono anche una donna rimasta senza gambe e altri cittadini che sono stati colpiti nel corso dell’episodio. La reazione politica si è concentrata sulla critica ai tagli alla scuola, con alcune forze di sinistra che sembrano minimizzare l’accaduto. La città si trova ora a fare i conti con un episodio di violenza che ha generato paura tra i residenti.

Otto persone ferite, di cui due gravi, una donna senza più le gambe e l'Italia che piomba nel terrore: per la sinistra l'attentato di sabato pomeriggio, nel centro di Modena, non va enfatizzato. "Opera di un pazzo", è l'ordine di scuderia imposto dai leader del campo largo. Riccardo Magi si distingue: "È colpa dei tagli alla scuola". Eppure, l'azione di Salim el Koudri, il trentenne di origine marocchine, che ha seminato il panico nel centro di Modena, ricalca lo schema classico degli attentati dei terroristi islamici: auto a forte velocità nelle zone dello shopping e coltello in mano. Un copione da brividi. Già visto in Germania, Francia e Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra ha fretta di escludere l'islam. La colpa? È dei "tagli alla scuola"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

I flotilleros di lusso, la sinistra pro islam, i bagordi del No: ecco il podio dei peggioriAl terzo posto del podio dei peggiori questa settimana abbiamo i flotilleros-influencer in gita a Cuba.

Ramadan, ultima follia della sinistra “all inclusive”: aule separate a scuola per maschi e femmine. FdI: sessismo e genuflessione all’IslamCi risiamo: la resa culturale ai diktat e alle ricorrenze religiose islamiche aggiunge un altro capitolo tutto da rileggere e commentare nell’ottica,...

SUMMERVILLE E TZOLIS LE IDEE DI GASPERINI. MA PRIMA LE CESSIONI E MANCA IL ‘SUO’ DS La forza delle idee, quelle con le quali Gasperini vuole portare la Roma il più in alto possibile. Gasp ha voglia di gettare le basi per il futuro, anzi una base x.com

Letta ha fretta. Calenda fa l'Amleto. A sinistra torna la psicanalisi di classeE’ nuovamente psicanalisi di classe. Carlo Calenda? Io conosco solo Carlo Verdone (Matteo Orfini). Calenda? Se ne vada per la sua strada (Nicola Fratoianni). Calenda? E’ il Bottini del libro ... ilfoglio.it