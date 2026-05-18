La sinistra europea non è messa molto bene

Negli ultimi mesi, diverse elezioni locali in Europa hanno mostrato segni di difficoltà per i partiti di sinistra al governo o di opposizione. Da Madrid a Londra, passando per alcune zone a sud-est di Berlino, i risultati hanno evidenziato un calo di consensi e una difficoltà nel mantenere il sostegno degli elettori. Questi eventi si sono verificati in un contesto di cambiamenti politici e sociali che coinvolgono più paesi del continente.

Da Madrid a Londra passando per qualche "sirena allarmante" a sud-est di Berlino. La sinistra europea - e di governo - sembra non passarsela così bene: gli esiti di alcune elezioni locali rappresentano più di un indizio. E a trarre vantaggi da questa situazione sono le cosiddette "ali estreme". 🔗 Leggi su Today.it

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Rise of the Nazis and Adolf Hitler | UNCENSORED

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