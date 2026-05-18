Negli ultimi giorni, la vicenda della Flotilla ha portato il governo a chiedere il rilascio degli italiani coinvolti e a condannare le azioni a Gerusalemme. La questione ha inoltre suscitato reazioni da parte di diversi partiti politici, tra cui il Partito Democratico, Avs e il Movimento 5 Stelle, che hanno espresso critiche nei confronti delle decisioni del governo. Contestualmente, alcuni esponenti della sinistra hanno approfittato del blocco alla Flotilla per evitare di affrontare temi relativi alla città di Modena, concentrandosi invece su attacchi alla leader di centrodestra.

Che quella della Global Sumud Flotilla sia una missione politica e non umanitaria è ormai certezza. Lo dicono gli stessi attivisti, lo dimostrano i cortei pro Pal a sostegno delle imbarcazioni con le foto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a testa in giù o persino imbrattate o bruciate. E infine lo si evince dai fiumi di comunicati battuti dalle opposizioni nelle ultime ore dopo il fermo delle navi da parte dell’Idf, l’esercito israeliano. «Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’ambasciata italiana a Cipro. Abbiamo già mandato i nostri messaggi. Chiediamo e... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra approfitta del blocco alla Flotilla per tacere su Modena e attaccare la Meloni

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