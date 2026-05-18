La sindaca di Ravarino e l’attentatore di Modena | Salim una vita come tante nessun segno di rabbia

La sindaca di Ravarino ha commentato l’incidente avvenuto a Modena, dove un’auto ha investito diversi passanti, ferendone otto, alcune in modo grave. La stessa ha dichiarato che la vittima, un uomo di 42 anni, conduceva una vita normale e non mostrava segni di rabbia o comportamenti strani. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto e sta cercando di ricostruire il percorso del veicolo prima dell’incidente. I soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.

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