La sfilata di Gucci a Times Square | il bestiario metropolitano di Demna

Da amica.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sfilata di Gucci a Times Square, lo stilista Demna ha deciso di utilizzare gli schermi e i cartelloni pubblicitari della zona come parte integrante della scenografia. La collezione presentata si ispira a un bestiario metropolitano, con capi e accessori che richiamano l’ambiente urbano e il mondo animale. La scelta di ambientare lo show in uno degli spazi più iconici di New York mira a coinvolgere un pubblico ampio e a integrare la moda con il contesto cittadino.

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Demna lo aveva scritto nel manifesto dello show: voleva riportare Gucci al centro della metropoli, usando gli schermi e i billboard di Times Square come scenografia naturale. Così, sotto la luce artificiale dei maxi schermi della piazza, è andata in scena la sfilata Cruise 2027, intitolata GucciCore: riproduzione stilistica di una città fatta di ambizione, fretta, status, palestra prima dell’ufficio, laptop sotto braccio, badge al collo, borse enormi, completi impeccabili e dettagli fuori posto. Vestita di capi fondamentali (il peacoat, il trench, il completo business, la camicia, la pencil skirt) e di tipologie umane che avrebbero potuto attraversare davvero quella piazza. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - La sfilata di Gucci a Times Square: il bestiario metropolitano di Demna
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