Nel cuore di Palazzo Blu, un’opera di Artemisia si presenta come un cerchio di pietra consumata, un elemento che cattura l’attenzione e invita a una riflessione silenziosa. L’installazione si configura come un punto di riferimento per un evento che coinvolge i visitatori, creando un’atmosfera di sospensione temporale. La presenza di questo simbolo si inserisce in un contesto più ampio di esposizioni e iniziative dedicate all’artista. L’installazione si distingue per la sua semplicità e il suo impatto visivo.

Un cerchio di pietra consumata, baricentro di un incontro che sospende il tempo, e il riverbero dell’acqua che, invisibile nel profondo del pozzo, irradia luce e significato sull’intera composizione: è il Cristo e la Samaritana al pozzo, l’emblema magnetico che ridefinisce il percorso barocco di Palazzo Blu a Pisa. Una scena sacra, ma soprattutto un duello statico e vibrante, dove la carne si fa pensiero e il drappeggio preghiera. La Samaritana, figura di una dignità monumentale, è ritratta in una posa di ascolto attivo, il corpo ruotato e lo sguardo fisso sul Messia, mentre la sua mano sinistra appoggia sul bordo del pozzo, quasi a volerne assorbire la stabilità simbolica, in contrasto con la fluidità della rivelazione che sta ricevendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Samaritana di Artemisia illumina Palazzo Blu

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