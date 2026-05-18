La Sagra del Cristo in Borgo Roma

Si svolge nel parco parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, a Borgo Roma, la Sagra del Cristo, un evento che offre spazi aperti, stand dedicati all’enogastronomia e musica dal vivo. L’appuntamento richiama residenti e visitatori che desiderano trascorrere del tempo in compagnia, gustando prodotti locali e partecipando alle attività proposte. La manifestazione si inserisce nella tradizione del quartiere e si svolge nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui