La Sagra del Cristo in Borgo Roma
Si svolge nel parco parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore, a Borgo Roma, la Sagra del Cristo, un evento che offre spazi aperti, stand dedicati all’enogastronomia e musica dal vivo. L’appuntamento richiama residenti e visitatori che desiderano trascorrere del tempo in compagnia, gustando prodotti locali e partecipando alle attività proposte. La manifestazione si inserisce nella tradizione del quartiere e si svolge nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
Sagra del Borgo presso il Parco parrocchiale di Gesù Divino Lavoratore (VR). Spazi aperti, stand enogastronomici e musica per stare in compagnia.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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