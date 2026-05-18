La Ruota della Fortuna è Seconda Chance Ma la partita finisce male | Agghiacciante
La puntata di domenica sera di “La Ruota della Fortuna” ha visto Gerry Scotti e Samira Lui accogliere tre concorrenti che avevano già partecipato in passato, anche se le loro esperienze non erano state positive. Il programma, dedicato a chi cerca una seconda possibilità, è andato in onda il 17 maggio e ha coinvolto persone con storie di tentativi precedenti. La trasmissione ha mantenuto il suo format di sempre, portando in studio concorrenti con un passato di eliminazioni e risultati insoddisfacenti.
La Ruota della Fortuna dà appuntamento al suo pubblico anche di domenica sera. Il 17 maggio Gerry Scotti e Samira Lui hanno accolto di nuovo in studio tre concorrenti che avevano già dato prova del loro talento, anche se la loro avventura nel gioco non era stata tra le più fortunate. È la “Seconda Chance”, che ha permesso di rivedere Ilaria, arredatrice di Seregno, che aveva giocato a ottobre, ma ha poi perso tutto alla fine a causa di una “Bancarotta” sul finale che l’ha fatta arrivare ultima; Ettore, insegnante di scienze motorie e preparatore atletico nel tennis; e Arianna, studentessa di Verona laureata in Giurisprudenza con l’obiettivo di diventare insegnante di diritto. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Rai 1 ha voluto scorporare il segmento 21:00/21:54 con un Esc Start. Finita la ruota della fortuna su Canale 5, dopo la pubblicità su Rai 1 e dunque a partire dall'Australia in poi, comincia il nuovo segmento. #eurovision2026 #escita x.com
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