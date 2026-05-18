La Ruota della Fortuna è Seconda Chance Ma la partita finisce male | Agghiacciante

La puntata di domenica sera di “La Ruota della Fortuna” ha visto Gerry Scotti e Samira Lui accogliere tre concorrenti che avevano già partecipato in passato, anche se le loro esperienze non erano state positive. Il programma, dedicato a chi cerca una seconda possibilità, è andato in onda il 17 maggio e ha coinvolto persone con storie di tentativi precedenti. La trasmissione ha mantenuto il suo format di sempre, portando in studio concorrenti con un passato di eliminazioni e risultati insoddisfacenti.

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