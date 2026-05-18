La rizzuola | il morso d’orato che racconta duemila anni di Palermo
A Palermo, un ricordo indelebile si crea nel momento in cui una sfera dorata emerge dall’olio caldo, scricchiola tra le dita e, al primo morso, sprigiona un vapore ricco di profumi di ragù, piselli e pasta brioche. Questa scena rappresenta un tratto tradizionale della città, radicato da oltre duemila anni. La rizzuola, infatti, è un piatto che attraversa i secoli, incarnando un legame tra passato e presente nel modo di cucinare e condividere il cibo.
C’è un momento, a Palermo, che non si dimentica. È quando una sfera dorata emerge dall’olio bollente, scricchiola sotto le dita, e al primo morso libera una nuvola di vapore profumato di ragù, piselli e pasta brioche. Quel momento ha un nome: rizzuola. Non è soltanto cibo. È un documento vivente di storia, di culture sovrapposte, di una città che ha saputo trasformare ogni dominazione in sapore. La rizzuola palermitana: un capolavoro dello street food siciliano. La rizzuola è una specialità della rosticceria palermitana: un involucro di pasta brioche — morbida, lievitata, appena dolce — farcito con un ragù di carne mista e piselli, poi impanato nel pangrattato e fritto in olio di arachidi fino a raggiungere una doratura perfetta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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