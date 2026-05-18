La rizzuola | il morso d’orato che racconta duemila anni di Palermo

A Palermo, un ricordo indelebile si crea nel momento in cui una sfera dorata emerge dall’olio caldo, scricchiola tra le dita e, al primo morso, sprigiona un vapore ricco di profumi di ragù, piselli e pasta brioche. Questa scena rappresenta un tratto tradizionale della città, radicato da oltre duemila anni. La rizzuola, infatti, è un piatto che attraversa i secoli, incarnando un legame tra passato e presente nel modo di cucinare e condividere il cibo.

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