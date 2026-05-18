Dopo 36 anni di attesa, la squadra ottiene una vittoria importante contro la Juventus. Nel corso della partita, un episodio chiave riguarda l’utilizzo del VAR, che avrebbe potuto influenzare l’esito del match se fosse stato disponibile nel 1990, secondo alcune dichiarazioni dei protagonisti. La gara si è conclusa con due reti segnate ai bianconeri, permettendo alla squadra di uscire dalla zona europea. Spalletti, allenatore della formazione, ha mostrato visibilmente la sua soddisfazione al fischio finale.

Ferrara Piccoli istanti di intensa felicità. Due gol alla Juve e Spalletti esce dalla zona Champions. A Firenze c’è chi questa rivalità l’ha attraversata correndoci dentro, chi sa leggere contemporaneamente il lato tecnico e quello emozionale. Incredibile Fiorentina: una stagione deprimente e ansiogena e poi ecco che il 17 maggio si sveglia e zac: fa un regalo alla sua gente. Renato Buso ridacchia soddisfatto: "La squadra di Vanoli è andata in campo libera di testa e ha deciso finalmente di giocare da squadra. Loro impauriti, viola leggeri. Ma attenzione: questa vittoria racconta anche che i valori tecnici c’erano eccome, altrimenti certi gol non li fai, certe partite non le vinci". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’rivincita’ dopo 36 anni: "Il Var? Fosse esistito nel ’90 avremmo battuto la Juve"

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