La riduzione del 90% di morti cardiache e i casi di Giacomel e Colbrelli | i nuovi studi su cuore e sport

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti studi hanno evidenziato una diminuzione del 90% delle morti cardiache in ambito sportivo, con particolare attenzione ai casi di due atleti noti. Un esperto del settore ha illustrato i dettagli delle ricerche condotte, focalizzandosi sui miglioramenti nelle condizioni di salute dei praticanti. Le analisi scientifiche si concentrano su come l’attività fisica possa influire sulla prevenzione di eventi cardiovascolari. I risultati sono stati condivisi in conferenze specializzate e pubblicati su riviste di settore.

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La cardiologia dello sport italiana ha dato un’ulteriore accelerazione sul tema della prevenzione. E i numeri spiegano perché: negli ultimi vent’anni, grazie ai controlli introdotti nelle visite medico-sportive, la mortalità per morte cardiaca improvvisa negli atleti si è ridotta del 90%. Un risultato che oggi apre una nuova sfida: individuare ancora prima i segnali invisibili del rischio. In occasione della seconda Charity Dinner della Fondazione Cesare Bartorelli, intitolata a uno dei primi cardiologi a studiare l’ipertensione arteriosa a livello internazionale, sono stati introdotti e presentati diversi nuovi studi che riguardano la... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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