La Reggiana ha deciso di non proseguire con l’allenatore attuale e non ha intenzione di rinnovare il contratto con lui. L’ultima partita del tecnico sulla panchina dei granata è stata contro la Sampdoria. La scelta del nuovo allenatore sarà affidata al prossimo direttore sportivo, che dovrà confrontarsi con la proprietà prima di decidere. La società ha avviato le procedure per individuare il sostituto e definire il nuovo progetto tecnico.

Quella con la Sampdoria è stata l’ultima presenza di Pierpaolo Bisoli sulla panchina della Reggiana. Il nuovo allenatore dei granata verrà scelto dal futuro direttore sportivo che però si confronterà, come da tradizione, anche con la proprietà. Ed è proprio dal ‘triumvirato’ formato da Amadei, Salerno e Fico che arrivano segnali di discontinuità sulla guida tecnica. Pur non essendogli riuscito il miracolo salvezza, al mister bolognese va comunque dato merito di aver restituito orgoglio ad un gruppo in caduta libera e da cui è riuscito a spremere una media punti (1,16) superiore a quella dei suoi predecessori. Nonostante questo però, la volontà di voltare pagina avrà il sopravvento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Reggiana non intende continuare con Bisoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L’ex granata e oggi allenatore ’Chicco’ Evani analizza la sfida salvezza: "Vediamo se con Bisoli reagisce». "La più in difficoltà è la Reggiana»"La lotta alla salvezza? Onestamente tra quelle più in difficoltà vedo la Reggiana".

Reggiana, così la Serie C è a un passo! Il Pescara vince 3-1, esordio amaro per BisoliReggio Emilia, 6 aprile 2026 – C’era grande entusiasmo per la prima di Pierpaolo Bisoli, che tra parole nelle interviste e allenamenti vivaci aveva...

La Reggiana non intende continuare con BisoliL’allenatore si era detto disposto a restare, ma il club vorrebbe voltare pagina: sarà il futuro ds a scegliere la nuova guida tecnica ... ilrestodelcarlino.it

RdC - Reggiana, il patron Amadei: C’è amarezza, ma prendiamo la retrocessione come una lezione. Non posso criticare Salerno, ha speso soldi anche lui. Fracchiolla? Prossima ...Intervista di Daniele Petrone (il Resto del Carlino) a Romano Amadei, patron della Reggiana retrocessa in Serie C. Di seguito un estratto. Patron. tuttob.com