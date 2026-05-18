Nelle conversazioni online si susseguono commenti accesi e ipotesi contrastanti, mentre si diffondono fake news su quanto accaduto. Nel frattempo, nella città coinvolta, un corteo si è svolto ieri con partecipazione compatta, in segno di solidarietà verso le persone colpite dall’attentato di Largo Porta Bologna. La manifestazione ha visto cittadini di diversa provenienza riuniti per esprimere vicinanza e rispetto, senza che si siano verificati incidenti o tensioni particolari.

Da una parte c’è Modena, quella vera, quella che è scesa in piazza coesa ieri per manifestare il proprio supporto alle vittime del terribile attentato di Largo Porta Bologna. Poi c’è la Modena ‘virtuale’ mischiata all’Italia virtuale, quella che dibatte sui social ma, soprattutto, decide come davvero sono andate le cose, cosa ci si deve aspettare e cosa si deve fare e non fare. Il drammatico attentato di sabato pomeriggio ha diviso virtualmente il Paese, generando anche una lunga serie di fake news che in breve tempo hanno invaso chat e canali social. Prima tra tutte: la foto che nulla c’entra con il reale responsabile di quella che poteva essere a tutti gli effetti una strage: un Salim El Koudri che non è ‘quel’ Salim El koudri, gettato in pasto all’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia scorre via social. Tra fake news e ipotesi è una corsa al verdetto

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Multi SubSix Nations Called Him a Fake. Then He Shattered the Battlefield.

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