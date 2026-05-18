La Questura della Spezia ha completato un intervento di ammodernamento della propria Sala Operativa, centro principale per il monitoraggio del territorio e la gestione delle situazioni di emergenza. L’intervento ha coinvolto l’installazione di nuovi maxi-schermi e l’implementazione di sistemi basati su algoritmi. La ristrutturazione mira a migliorare le capacità operative e la tempestività nelle risposte alle situazioni di criticità. L’aggiornamento si è concluso nelle ultime settimane, secondo quanto comunicato dall’ente.

La Spezia, 18 maggio 2026 – La Questura della Spezia comunica la conclusione di un profondo e articolato intervento di ammodernamento che ha interessato la propria Sala Operativa, cuore nevralgico per il controllo del territorio e la gestione delle emergenze. Il progetto, portato a termine nelle scorse settimane, ha coinvolto sia il profilo infrastrutturale che l'intero apparato tecnologico, con l'obiettivo primario di innalzare ulteriormente la capacità di risposta alle esigenze di sicurezza della cittadinanza. L'intervento ha previsto, in primo luogo, un radicale rinnovamento degli spazi fisici. I nuovi ambienti sono stati riprogettati al fine di risultare più funzionali e operativi, garantendo al personale postazioni ergonomiche e pienamente conformi ai più elevati standard del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Questura rinnova la Sala operativa tra maxi-schermi e algoritmi

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